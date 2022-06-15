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В Азербайджане отмечают День национального спасения

В Азербайджане отмечают День национального спасения Сегодня, 15 июня, в Азербайджане отмечается День национального спасения.
Внутренняя политика
15 июня 2022 г. 00:00
В Азербайджане отмечают День национального спасения

Сегодня, 15 июня, в Азербайджане отмечается День национального спасения.

Как напоминает Report, ровно 29 лет назад общенациональный лидер Гейдар Алиев, вернувшись к власти, спас азербайджанский народ, государство и нацию от раскола.

В своем выступлении на заседании Милли Меджлиса 15 июня 1993 года Гейдар Алиев объявил о новой стратегии будущего развития государственности Азербайджана, и этот день вошел в историю Азербайджана как День национального спасения.

В этот день по требованию народа Гейдар Алиев во второй раз вернулся к власти и был избран председателем Верховного совета. Тем самым, улеглись длившиеся долгие годы напряженность и противостояние, страна спаслась от угрозы гражданской войны и раскола. Философия национального спасения обеспечила существование Азербайджана, его независимость, ставшую самым большим достижением истории страны.

Если приобретение независимости было первым условием, вторым важным вопросом стало сохранение и развитие суверенитета, что стало возможным благодаря воле общенационального лидера. Он создал национальную концепцию государственности Азербайджана. Несмотря на все препятствия, в стране за кратчайший период была восстановлена общественно-политическая стабильность.

Для доведения азербайджанской истины до мировой общественности 20 июня 1993 года Гейдар Алиев провел брифинг для местных и иностранных журналистов, а 21 июня встретился с дипломатами ряда стран. Политика в этой сфере вывела республику из информационной блокады и изменила мнение об Азербайджане в мире в положительную сторону. Именно в такой сложной политической обстановке огромный потенциал Гейдара Алиева превратился в гарантию независимости Азербайджана. Личность общенационального лидера, его способность политического управления, решимость и харизма положили конец политическому кризису, и началась интеграция Азербайджана в мировое сообщество.

В 1997 году депутаты выступили с предложением объявить 15 июня Днем национального спасения Азербайджана, и парламент одобрил это предложение. С этого времени возвращение Гейдара Алиева к власти отмечается как День национального спасения.

Благодаря политике, продолжаемой президентом Ильхамом Алиевым, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, достойно исполнившего завет отца, освободила исконные азербайджанские земли, находившиеся под оккупацией Вооруженных сил Армении на протяжении 30 лет, таким образом выполнив резолюции ООН.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda Milli Qurtuluş Günü qeyd olunur

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