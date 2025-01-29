В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах

В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах.

В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах.

Как сообщает Report , голосование продлится до 19:00.

Выборы проходят на 5 846 участках, охватывающих 118 избирательных округов. За 8 071 мандат в 685 муниципалитетах борются 16 092 кандидата.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах могут принять участие 5 961 987 избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов отметил, что активность избирателей будет транслироваться в прямом эфире в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Отметим, что в связи с выборами сегодняшний день объявлен нерабочим.