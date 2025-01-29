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В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах

В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах.
Внутренняя политика
29 января 2025 г. 08:00
В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах

В Азербайджане открылись избирательные участки для голосования на муниципальных выборах.

Как сообщает Report, голосование продлится до 19:00.

Выборы проходят на 5 846 участках, охватывающих 118 избирательных округов. За 8 071 мандат в 685 муниципалитетах борются 16 092 кандидата.

Согласно данным Центральной избирательной комиссии (ЦИК), в выборах могут принять участие 5 961 987 избирателей.

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов отметил, что активность избирателей будет транслироваться в прямом эфире в 10:00, 12:00, 15:00, 17:00 и 19:00.

Отметим, что в связи с выборами сегодняшний день объявлен нерабочим.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda məntəqələr bələdiyyə seçkilərində səsvermə üçün açılıb
Версия на английском языке Polling stations open in Azerbaijan for municipal elections

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