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    В Азербайджане отели из-за статуса будут считаться жилплощадями

    Вносятся изменения в Жилищный кодекс

    Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане отели, объекты отельного типа и другие объекты, предназначенные для временного пребывания, будут называться "средства размещения" и из-за статуса будут считаться жилыми площадями.

    Как сообщает Report, в связи с этим предложено изменение в 20 статью Жилищного кодекса (условия перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения).

    По проекту изменений, не потребуется никаких процедурных правил (перевод жилых помещений в нежилые помещения) для использования собственником многоквартирных жилых площадей и жилых домов, относящихся к фонду частных квартир, в качестве места размещения.

    Проект рекомендован на пленарное обсуждение Милли Меджлиса.

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