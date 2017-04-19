В Азербайджане отели из-за статуса будут считаться жилплощадями

Баку. 19 апреля. REPORT.AZ/ В Азербайджане отели, объекты отельного типа и другие объекты, предназначенные для временного пребывания, будут называться "средства размещения" и из-за статуса будут считаться жилыми площадями.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено изменение в 20 статью Жилищного кодекса (условия перевода жилых помещений в нежилые помещения и нежилых помещений в жилые помещения).

По проекту изменений, не потребуется никаких процедурных правил (перевод жилых помещений в нежилые помещения) для использования собственником многоквартирных жилых площадей и жилых домов, относящихся к фонду частных квартир, в качестве места размещения.

Проект рекомендован на пленарное обсуждение Милли Меджлиса.