В Азербайджане осуществляют деятельность более 380 женщин-адвокатов

Названо число женщин-адвокатов в Азербайджане.

Названо число женщин-адвокатов в Азербайджане.

Как сообщает Report, председатель президиума Коллегии адвокатов Азербайджана Анар Багиров сказал журналистам, что за последние четыре года число женщин-адвокатов в коллегии выросло в 3 раза.

Он отметил, что в последние годы 254 женщины стали членами Коллегии адвокатов: "В настоящее время 381 женщина осуществляет деятельность в Баку и регионах. Однако мы бы очень хотели, чтобы число женщин-адвокатов, составляющих в настоящее время 18%, стало больше. Потому что в других странах число женщин и мужчин-адвокатов одинаково".

А.Багиров подчеркнул, что в вузах среди студентов-правоведов число женщин и мужчин одинаковое: "Однако позднее многие не работают, возможно, из-за определенных ментальных особенностей или по другим причинам. В результате мы лишаемся женщин-адвокатов с большим потенциалом, в которых нуждаемся. Приглашаю всех женщин-правоведов к работе. Призываю их стать членами Коллегии адвокатов и защищать права и свободы людей".