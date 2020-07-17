О нас
Report Georgia

В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 31 августа

В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 31 августа Ужесточенный карантинный режим продлится до 06:00 5 августа 2020 года
Внутренняя политика
182
17 июля 2020 г. 20:17
В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 31 августа

Принимая во внимание анализ текущей санитарно-эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19), особый карантинный режим в Азербайджане продлен до 00:00 31 августа текущего года.

Как сообщили Report в Оперативном штабе при Кабмине, наряду с этим, учитывая динамику заражения, ужесточенный особый карантинный режим будет снят с города Лянкяран и Самухского района.

В городах Баку, Джалилабад, Гянджа, Масаллы, Мингячевир, Сумгайыт и Евлах, а также в Абшеронском, Бардинском, Геранбойском, Гёйгёльском, Хачмазском, Сиязаньском и Шекинском районах ужесточенный карантинный режим продлится до 06:00 5 августа 2020 года.

В городах и районах, в которых введен жесткий карантинный режим, приостанавливается движение общественного транспорта в следующие дни:

с 00:00 25 июля до 06:00 27 июля;

с 00:00 1 августа до 06:00 3 августа.

С 20 июля 2020 года в городах и районах, где применяется ужесточенный карантинный режим, разрешается деятельность парикмахерских и салонов красоты (за исключением массажных и банных услуг), а также предоставление косметических услуг.

В то же время срок действия SMS-разрешения на выход из дома граждан увеличивается с двух до трех часов.

Исходя из сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуации, граждан призывают соблюдать правила личной гигиены, медицинские и профилактические меры, а также условия превентивных мер, чтобы защитить себя и своих близких от вируса.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda xüsusi karantin rejimi yenidən uzadıldı

Новости партнеров

Другие новости из категории

В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
17 июля 2020 г. 00:00
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции Беюкшор
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Беюкшор"
16 июля 2020 г. 17:04
Президент подписал распоряжение в связи с Эльмирой Сулеймановой
Президент подписал распоряжение в связи с Эльмирой Сулеймановой
16 июля 2020 г. 15:47
Назначен новый глава МИД Азербайджана
Назначен новый глава МИД Азербайджана
16 июля 2020 г. 15:27
Эльмар Мамедъяров освобожден от должности главы МИД Азербайджана
Эльмар Мамедъяров освобожден от должности главы МИД Азербайджана
16 июля 2020 г. 15:23
Браки и разводы в Азербайджане: статистика за январь-май
Браки и разводы в Азербайджане: статистика за январь-май
16 июля 2020 г. 11:37
Ильхам Алиев: Абсолютное большинство собравшихся в Шехидляр хиябаны – патриоты
Ильхам Алиев: Абсолютное большинство собравшихся в Шехидляр хиябаны – патриоты
16 июля 2020 г. 08:57
Ильхам Алиев: Обращение Армении в ОДКБ – очередное проявление их трусости
Ильхам Алиев: Обращение Армении в ОДКБ – очередное проявление их трусости
16 июля 2020 г. 07:34
Ильхам Алиев рассказал об акции в поддержку армии
Ильхам Алиев рассказал об акции в поддержку армии
16 июля 2020 г. 07:22
Под председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина
ФотоПод председательством президента Ильхама Алиева состоялось заседание Кабмина
16 июля 2020 г. 04:50

Последние новости

20:28
В ряде городов и районов Азербайджана сохранится ужесточенный карантин Здравоохранение
20:17
В Азербайджане особый карантинный режим продлили до 31 августа Внутренняя политика
20:10
К Земле приближается древняя комета Неовайз Это интересно
19:35
Больше половины заражений коронавирусом Ухане оказались незамеченными Другие страны
19:00
В ОАЭ объявили дату запуска первого арабского космического аппарата к Марсу Это интересно
18:30
SOCAR-Petrofac и BP подписали соглашение о тренинговых услугах Энергетика
18:20
British Airways прекращает рейсы на Boeing 747 Инфраструктура
18:19
В Азербайджане число заразившихся COVID-19 достигло 26 636 Здравоохранение
18:14
В Азербайджане 471 новый случай заражения коронавирусом, 7 скончались Здравоохранение
18:13
ВидеоКрупнейший рынок овощей и фруктов Москвы запретил продажу армянской продукции В регионе
18:10
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры Нагорно-карабахский конфликт
18:03
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров провели телефонный разговор Внешняя политика
18:03
Представитель США: Южный газовый коридор - большое достижение Энергетика
17:41
Движение на проспекте Зии Бунъядова в Баку будет ограничено Инфраструктура
17:36
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента