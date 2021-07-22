В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1-го сентября.

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1-го сентября.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, с 00:00 31 июля по 06:00 2 августа, с 00:00 7 августа по 06:00 9 августа, с 00:00 14 августа по 06:00 16 августа, с 00:00 21 августа по 06:00 23 августа, с 00:00 28 августа по 06:00 30 августа будет приостановлена деятельность общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена.