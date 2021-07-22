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В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября

В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1-го сентября.
Внутренняя политика
22 июля 2021 г. 12:38
В Азербайджане особый карантинный режим продлен до 1 сентября

В целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории страны и возможных ее последствий срок особого карантинного режима на территории Азербайджана продлен до 06:00 1-го сентября.

Как сообщает Report, соответствующее решение подписал премьер-министр Али Асадов.

Согласно постановлению, с 00:00 31 июля по 06:00 2 августа, с 00:00 7 августа по 06:00 9 августа, с 00:00 14 августа по 06:00 16 августа, с 00:00 21 августа по 06:00 23 августа, с 00:00 28 августа по 06:00 30 августа будет приостановлена деятельность общественного транспорта, в том числе Бакинского метрополитена.

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Версия на английском языке Azerbaijan extends special quarantine regime until September 1
Версия на азербайджанском языке Xüsusi karantin rejiminin müddəti sentyabrın 1-dək uzadıldı

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