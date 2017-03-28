В Азербайджане организаторов незаконной миграции будут штрафовать на 8 000 манатов

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Баку. 28 марта. REPORT.AZ/ В Азербайджане в отношении организаторов незаконной миграции предлагается применение штрафа в размере 8 000 манатов.

Как сообщает Report, в связи с этим предложено внести изменения в Уголовный кодекс.

Согласно проекту изменений, за организацию незаконного приезда в Азербайджан иностранцев и лиц, не имеющих гражданства, незаконного пребывания их на территории страны, незаконного транзита через территорию Азербайджана или же незаконного выезда какого-либо лица за пределы страны, предлагается применение штрафа в размере от 4 000 до 8 000 манатов. Согласно нынешнему законодательству, сейчас сумма данного штрафа составляет от 2 000 до 5 000 манатов.

Проект изменений вынесут на обсуждение в Милли Меджлисе.