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В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам

В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам В Азербайджане определяются требования к частным исполнителям.
Внутренняя политика
2 июля 2025 г. 19:10
В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам

В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в проекте нового Закона "О частных исполнительных чиновниках", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно проекту, частным исполнительным чиновником будет считаться физическое лицо, получившее соответствующее свидетельство и наделенное правом исполнять решения судов и других органов, исполнение которых возложено законом на частных исполнителей.

Частный исполнитель будет обладать статусом органа принудительного исполнения и работать на профессиональной основе. При этом он не будет считаться представителем государственной власти, а его деятельность не будет квалифицироваться как предпринимательская.

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