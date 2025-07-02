В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам

В Азербайджане определяются требования к частным исполнителям.

В Азербайджане определяются требования к частным исполнительным чиновникам.

Как сообщает Report, этот вопрос отражен в проекте нового Закона "О частных исполнительных чиновниках", включенном в повестку дня заседания Милли Меджлиса, которое состоится 4 июля.

Согласно проекту, частным исполнительным чиновником будет считаться физическое лицо, получившее соответствующее свидетельство и наделенное правом исполнять решения судов и других органов, исполнение которых возложено законом на частных исполнителей.

Частный исполнитель будет обладать статусом органа принудительного исполнения и работать на профессиональной основе. При этом он не будет считаться представителем государственной власти, а его деятельность не будет квалифицироваться как предпринимательская.