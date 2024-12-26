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В Азербайджане определяются места для размещения предвыборной агитации

В Азербайджане определяются места для размещения предвыборной агитации
Внутренняя политика
26 декабря 2024 г. 13:54
В Азербайджане определяются места для размещения предвыборной агитации

В Азербайджане на этой неделе завершится процесс определения мест для размещения предвыборных агитационных материалов на стендах на территории избирательных участков в рамках подготовки к муниципальным выборам.

Как сообщает Report, это предусмотрено "Календарным планом основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике".

Согласно Избирательному кодексу, места для агитации определяются органами местной исполнительной власти и муниципалитетами по предложению окружной избирательной комиссии. Этот процесс должен быть завершен не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть до 30 декабря 2024 года.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 29 января 2025 года.

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