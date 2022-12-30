В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности

В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности.

В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности.

Как сообщает Report, это нашло отражение в решении, принятом пленумом Конституционного суда на основании запроса Генпрокуратуры.

В постановлении говорится, что на долевых землях, предоставленных гражданам в сельскохозяйственных целях, согласно пункту 1 примечания к статье 259 Уголовного кодекса, вырубка зеленых насаждений, состоящих исключительно из растений, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, не считается основанием для уголовной ответственности.