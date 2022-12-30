О нас

В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности

В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности.
Внутренняя политика
30 декабря 2022 г. 20:25
В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности

В Азербайджане определены случаи, когда вырубка зеленых насаждений не влечет уголовной ответственности.

Как сообщает Report, это нашло отражение в решении, принятом пленумом Конституционного суда на основании запроса Генпрокуратуры.

В постановлении говорится, что на долевых землях, предоставленных гражданам в сельскохозяйственных целях, согласно пункту 1 примечания к статье 259 Уголовного кодекса, вырубка зеленых насаждений, состоящих исключительно из растений, используемых для производства сельскохозяйственной продукции, не считается основанием для уголовной ответственности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yaşıllıqların kəsilməsinin cinayət məsuliyyəti yaratmadığı hallar müəyyənləşib

Экслюзивные новости

В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
В Азербайджане наблюдается дефицит некоторых лекарств
30 декабря 2022 г. 11:18
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
Названа текущая ситуация с COVID-19 в Азербайджане
29 декабря 2022 г. 16:25
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
Минздрав: Распространение вируса гриппа в Азербайджане не исключено
29 декабря 2022 г. 15:59
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
Назначен и.о. директора Управления государственного заповедника города Шуша
28 декабря 2022 г. 13:47
Репортаж из украинского города Бахмут
ФотоРепортаж из украинского города Бахмут
28 декабря 2022 г. 13:21
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
Министр: Азербайджанский газ покроет около трети потребностей Сербии
28 декабря 2022 г. 11:00
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
ВОЗ не рекомендует менять меры здравоохранения для борьбы с новым штаммом Omicron
26 декабря 2022 г. 10:00
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
Министр: Проведем совместные с Турцией учения в честь 100-летия со дня рождения Гейдара Алиева
23 декабря 2022 г. 14:04
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
Министр обороны о совместных военных учениях Азербайджана и Турции в этом году
23 декабря 2022 г. 12:24
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
Латвийский депутат: Растет стратегическая значимость Азербайджана для Европы
23 декабря 2022 г. 11:57

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi