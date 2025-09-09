В Азербайджане определены правила применения огнестрельного оружия внутренними войсками

В новом законопроекте "О внутренних войсках Азербайджанской Республики" определены условия применения огнестрельного оружия для внутренних войск.

Как сообщает Report, законопроект обсуждался сегодня на первом заседании Комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли Меджлиса в рамках осенней сессии.

Согласно документу, перед применением огнестрельного оружия, за исключением случаев внезапного нападения или применения оружия без предупреждения, лицо, против которого оно будет использовано, должно быть предварительно предупреждено голосом или выстрелом в воздух.

Согласно законопроекту, в ряде случаев военнослужащие внутренних войск смогут применять огнестрельное оружие без предупреждения: при отражении нападения на охраняемый объект; караул (войсковой наряд) с использованием оружия, боевой техники, специальной техники и транспортных средств; при обезвреживании лица, оказывающего вооруженное сопротивление; при побеге из-под охраны лица, совершившего преступление с захватом оружия, и/или при побеге лица, совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, с использованием транспортных средств.

Военнослужащие внутренних войск также смогут применять огнестрельное оружие без предупреждения: при отражении нападения, совершенного лицами, лишенными свободы; при совершении действий, угрожающих жизни личного состава внутренних войск и органов внутренних дел, работников суда и прокуратуры, исполняющих свои должностные обязанности; при предотвращении нападения животного, создающего реальную угрозу жизни и здоровью человека; при подаче сигнала опасности или тревоги.