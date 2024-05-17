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Города и регионы Азербайджана с наибольшим количеством жертв торговли людьми

Города и регионы Азербайджана с наибольшим количеством жертв торговли людьми Стали известны города и регионы с наибольшим количеством жертв торговли людьми в Азербайджане в прошлом году.
Внутренняя политика
17 мая 2024 г. 10:03
Города и регионы Азербайджана с наибольшим количеством жертв торговли людьми

Стали известны города и регионы с наибольшим количеством жертв торговли людьми в Азербайджане в прошлом году.

Как сообщает Report, это отражено в ежегодном докладе Национального координатора по борьбе с торговлей людьми.

Согласно информации, 24 случая пришлись на Баку, 11 - на Гянджу, 5 - на Сумгайыт, 6 - на Товуз, 3 - на Сабирабад, 3 - на Агдам и другие регионы.

Документ обсуждается на совместном заседании парламентских комитетов по правам человека, правовой политике и государственному строительству

Отметим, что Национальным координатором Азербайджана по борьбе с торговлей людьми является первый заместитель министра внутренних дел, генерал-лейтенант полиции Сейфулла Азимов.

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