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В Азербайджане определен порядок погашения ипотечного кредита умершего

В Азербайджане определен порядок погашения ипотечного кредита умершего В Азербайджане задолженность по ипотечному кредиту умершего будет погашена его наследниками.
Внутренняя политика
23 мая 2023 г. 19:30
В Азербайджане определен порядок погашения ипотечного кредита умершего

В Азербайджане задолженность по ипотечному кредиту умершего будет погашена его наследниками.

Как сообщает Report, Конституционный суд принял соответствующее решение на основании обращения Бакинского апелляционного суда.

Согласно постановлению, в соответствии с Гражданским кодексом наследники, принявшие наследство после смерти должника, несут совместную ответственность перед кредиторами наследодателя в размере доли наследства, которая им причитается со дня вступления в наследство.

В то же время в соответствии с Гражданским кодексом и законом ”Об ипотеке" в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения наследниками обязательства кредитор может предъявить иск об удержании имущества.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda vəfat edən şəxsin ipoteka krediti borcunun ödənilməsi qaydası müəyyənləşib - QƏRAR

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