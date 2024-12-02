В Азербайджане определен новый порядок проведения муниципальных собраний

14:30 В Азербайджане определен новый порядок проведения муниципальных собраний.

В Азербайджане определен новый порядок проведения заседаний муниципалитетов.

Как сообщает Report, это предусмотрено поправками в законы "О статусе муниципалитетов" и "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", предложенных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, заседания муниципалитетов можно проводить в формате видеоконференций. В таком формате они проводятся в условиях противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также в других случаях, когда невозможно проведение заседания в очном режиме.