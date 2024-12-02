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В Азербайджане определен новый порядок проведения муниципальных собраний

В Азербайджане определен новый порядок проведения муниципальных собраний 14:30 В Азербайджане определен новый порядок проведения муниципальных собраний.
Внутренняя политика
2 декабря 2024 г. 14:55
В Азербайджане определен новый порядок проведения муниципальных собраний

В Азербайджане определен новый порядок проведения заседаний муниципалитетов.

Как сообщает Report, это предусмотрено поправками в законы "О статусе муниципалитетов" и "Об административном контроле за деятельностью муниципалитетов", предложенных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Согласно поправкам, заседания муниципалитетов можно проводить в формате видеоконференций. В таком формате они проводятся в условиях противоэпидемического, санитарно-гигиенического и карантинного режимов, а также в других случаях, когда невозможно проведение заседания в очном режиме.

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Версия на азербайджанском языке Bələdiyyə iclaslarının keçirilməsinə dair yeni prosedur müəyyənləşib

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