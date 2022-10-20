В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка

В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка.

В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка.

Как сообщает Report, в связи с этим Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение.

В нем говорится, что защита прав детей в Азербайджане, их развитие, охват всесторонней заботой являются неотъемлемой составляющей и одними из основных принципов политики государства.

Омбудсмен пригласила все заинтересованные структуры присоединиться к Месяцу прав ребенка и призвала проводить в рамках месяца мероприятия по правовому просвещению и пропаганде прав ребенка.

С. Алиева выразила уверенность в том, что, объединив усилия, все вместе внесут вклад в защиту и развитие детей в стране, обеспечение их прав.