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В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка

В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка.
Внутренняя политика
20 октября 2022 г. 09:55
В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка

В Азербайджане объявлен Месяц прав ребенка.

Как сообщает Report, в связи с этим Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева распространила обращение.

В нем говорится, что защита прав детей в Азербайджане, их развитие, охват всесторонней заботой являются неотъемлемой составляющей и одними из основных принципов политики государства.

Омбудсмен пригласила все заинтересованные структуры присоединиться к Месяцу прав ребенка и призвала проводить в рамках месяца мероприятия по правовому просвещению и пропаганде прав ребенка.

С. Алиева выразила уверенность в том, что, объединив усилия, все вместе внесут вклад в защиту и развитие детей в стране, обеспечение их прав.

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Версия на английском языке Children's Rights Month announced in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda “Uşaq Hüquqları Aylığı” elan olunub

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