В Азербайджане обсуждают вопрос о присвоении статуса "многодетных" семьям с 3 детьми

В Милли Меджлисе предложили закрепить статус "многодетных" за семьями с тремя и более детьми.

В Милли Меджлисе предложили закрепить статус "многодетных" за семьями с тремя и более детьми.

Как сообщает Report, с такой инициативой выступил депутат Вугар Байрамов на сегодняшнем заседании комитета Милли Меджлиса по труду и социальной политике.

Байрамов отметил, что во многих странах мира "многодетными" считаются семьи с тремя и более детьми, и назвал целесообразным внедрение данной практики в Азербайджане.

"Если сократить охват статуса "многодетная семья" с 5 до 3 детей, то около 110 тыс. семей смогут воспользоваться специальными льготами. Понятие "многодетная семья" должно быть пересмотрено", - сказал он.

Председатель комитета Муса Гулиев в свою очередь поддержал предложение Вугара Байрамова. По его словам, данный вопрос уже обсуждается с уполномоченным органом исполнительной власти.