В Азербайджане общественный транспорт не будет работать два дня

В Азербайджане общественный транспорт не будет работать два дня

На территории страны, начиная с сегодняшнего дня до 06:00 8 февраля, приостановлена деятельность общественного транспорта.

https://static.report.az/photo/6de0e65d-8d7c-3a4d-90e4-9f8bd71b8fad.jpg https://static.report.az/photo/6de0e65d-8d7c-3a4d-90e4-9f8bd71b8fad.jpg

На территории страны, начиная с сегодняшнего дня до 06:00 8 февраля, приостановлена деятельность общественного транспорта. Как передает Report, согласно постановлению Оперштаба по выходным полностью прекращается деятельность общественного транспорта на территории страны. Напомним, что согласно решению Оперштаба до конца марта на всей территории страны в субботу и воскресенье прекращается работа общественного транспорта. Отметим, что пассажирские перевозки в Бакинском метрополитене также приостановлены. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai nəqliyyat iki gün işləməyəcək