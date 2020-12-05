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В Азербайджане общественный транспорт не будет работать два дня

В Азербайджане общественный транспорт не будет работать два дня На территории страны начиная с сегодняшнего дня до 06:00 7 декабря приостановлена деятельность общественного транспорта.
Внутренняя политика
5 декабря 2020 г. 01:25
В Азербайджане общественный транспорт не будет работать два дня
Report

На территории страны начиная с сегодняшнего дня до 06:00 7 декабря приостановлена деятельность общественного транспорта.

Как передает Report, согласно постановлению Оперштаба с 00:00 21 ноября до 06:00 28 декабря по выходным полностью прекращается деятельность общественного транспорта на территории страны.

В соответствие с постановлением Оперштаба с 00:00 часов 5 декабря до 06:00 7 декабря 2020 года на всей территории Азербайджана по выходным прекращается деятельность общественного транспорта.

Напомним, что до 06:00 28 декабря прекращается деятельность Бакинского метрополитена.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda ictimai nəqliyyat iki gün işləməyəcək

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