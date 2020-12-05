В Азербайджане общественный транспорт не будет работать два дня

На территории страны начиная с сегодняшнего дня до 06:00 7 декабря приостановлена деятельность общественного транспорта.
Как передает Report, согласно постановлению Оперштаба с 00:00 21 ноября до 06:00 28 декабря по выходным полностью прекращается деятельность общественного транспорта на территории страны.
В соответствие с постановлением Оперштаба с 00:00 часов 5 декабря до 06:00 7 декабря 2020 года на всей территории Азербайджана по выходным прекращается деятельность общественного транспорта.
Напомним, что до 06:00 28 декабря прекращается деятельность Бакинского метрополитена.