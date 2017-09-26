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    В Азербайджане общественные работы не будут применяться в отношении мужчин, в одиночку воспитывающих детей до 3-х лет

    В связи с этим в статью 77 (общественные работы) УК вносятся изменения

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане общественные работы не будут применяться в отношении мужчин, в одиночку воспитывающих детей до 3-х лет.

    Как сообщает Report, в связи с этим в статью 77 (общественные работы) Уголовного кодекса вносятся изменения.

    По действующему законодательству, общественные работы не применяются в отношении женщин, самостоятельно воспитывающих ребенка до 8 лет.

    В проекте изменений возрастной ценз спущен до 3 лет. Кроме того, общественные работы не будут применяться в отношении мужчин, в одиночку воспитывающих детей до 3-х лет.

    Общественные работы представляют собой общественно полезные работы в период досуга вне основной работы и учебы взамен не отбытой части наказания. Виды такой работы определяются соответствующим органом исполнительной власти.

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