Гейдар Мамедов: Для сотрудников прокуратуры созданы нормальные условия для работы

За счет внебюджетных средств обновлен давно устаревший автопарк прокуратуры.

За счет внебюджетных средств обновлен давно устаревший автопарк прокуратуры.

Как передает Report, об этом сообщил в интервью СМИ заместитель генерального прокурора, советник юстиции III степени Гейдар Мамедов.

"При проведении строительно-ремонтных работ, в отличие от предыдущих периодов, вместо ненужных больших служебных помещений для сотрудников было отдано предпочтение созданию нормальных офисных условий, а за счет сэкономленных площадей - созданию помещений, позволяющих проводить видеоконференции, брифинги, обсуждения и принимать гостей", - сказал Г.Мамедов.