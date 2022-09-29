Гейдар Мамедов: Для сотрудников прокуратуры созданы нормальные условия для работы

За счет внебюджетных средств обновлен давно устаревший автопарк прокуратуры.
Как передает Report, об этом сообщил в интервью СМИ заместитель генерального прокурора, советник юстиции III степени Гейдар Мамедов.
"При проведении строительно-ремонтных работ, в отличие от предыдущих периодов, вместо ненужных больших служебных помещений для сотрудников было отдано предпочтение созданию нормальных офисных условий, а за счет сэкономленных площадей - созданию помещений, позволяющих проводить видеоконференции, брифинги, обсуждения и принимать гостей", - сказал Г.Мамедов.