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В Азербайджане обнародованы данные о рождаемости и смертности за январь–октябрь этого года

В Азербайджане обнародованы данные о рождаемости и смертности за январь–октябрь этого года В январе-октябре текущего года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 86 274 новорожденных.
Внутренняя политика
17 декабря 2024 г. 15:07
В Азербайджане обнародованы данные о рождаемости и смертности за январь–октябрь этого года

В январе-октябре текущего года районными (городскими) регистрационными отделами Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 86 274 новорожденных.

Как сообщает Report со ссылкой на Госкомстат, рождаемость на 1000 человек населения снизилась с 11,2 до 10,1 по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По данным, среди новорожденных 53% составили мальчики, 47% - девочки. Из них 2 800 - двойни, 108 - тройняшки, 4 - четверняшки.

Также отмечается, что за январь-октябрь в стране зарегистрировано 49 036 случаев смерти, в годовом сравнении показатель смертности снизился с 5,9 до 5,8.

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Версия на азербайджанском языке Cari ilin yanvar-oktyabr aylarında doğulan və ölənlərin sayı açıqlanıb

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