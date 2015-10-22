Обнародовано число женщин, назначенных заместителями глав городских и районных исполнительных властей в Азербайджане

Баку. 22 октября. REPORT.AZ/ На конкурсы, проводимые государственной комиссией по занятости при президенте, за 2007-2015 гг. документы представили 66 164 человека, 19 812 из них женщины.

Об этом Report сообщила завотделом по отбору кадров на госслужбу и управлению человеческими ресурсами Комиссии по вопросам госслужбы Афаг Гусейн.

Она отметила, что 4 423 заявителя соответствовали вакантным должностям: "1 277 из них женщины. Помимо этого, 13 336 человек успешно прошли тестовые экзамены, проводимые государственной комиссией. Число женщин, успешно сдавших тесты, составило 3 858 человек. В целом 3 687 человек назначены на должности, 1 027 из них женщины".

Завотделом подчеркнула, что за последние два года в Азербайджане 78 женщин назначены заместителями глав городских и районных исполнительных властей. Из них 10 женщин получили назначения за прошедший период 2015 года: "Кроме этого, удельный вес женщин на госслужбе составляет 28%, а среди предпринимателей - 19%".

Напомним, что согласно информации Государственного комитета статистики на 1 октября этого года, 38,6%, получивших статус безработных, составили женщины".