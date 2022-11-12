О нас

В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет

В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет В Азербайджане будет обеспечен доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение пяти лет.
Внутренняя политика
12 ноября 2022 г. 13:56
В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет

В Азербайджане будет обеспечен доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение пяти лет.

Как сообщает Report, это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании".

Согласно поправкам, страховщик и Бюро обязательного страхования должны обеспечить доступ застрахованного к свидетельству об обязательном страховании в электронной форме как минимум в течение пяти лет, а также возможность его перевода на бумажный носитель и пересылки на адрес электронной почты.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda icbari sığorta şəhadətnaməsinə azı 5 il müddətində əlçatanlıq təmin ediləcək

Экслюзивные новости

Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
Украинский депутат: Если Иран продолжит помогать агрессии будут применены экономические санкции
11 ноября 2022 г. 12:52
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
Украинский депутат: Необходимо привлечь Иран к ответственности за соучастие в войне
11 ноября 2022 г. 12:31
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
Суд: Рашад Даглы нанес Искендеру Мехтиеву 14 ножевых ранений
11 ноября 2022 г. 00:00
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
В поезде Баку-Сумгайыт приостановлена оплата картами MasterCard, Apple Pay и Google Pay
8 ноября 2022 г. 17:40
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi