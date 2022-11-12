В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет

В Азербайджане обеспечат доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение 5 лет

В Азербайджане будет обеспечен доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение пяти лет.

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В Азербайджане будет обеспечен доступ к свидетельству об обязательном страховании как минимум в течение пяти лет. Как сообщает Report, это отражено в утвержденном президентом Ильхамом Алиевым законе о внесении изменений в закон "Об обязательном страховании". Согласно поправкам, страховщик и Бюро обязательного страхования должны обеспечить доступ застрахованного к свидетельству об обязательном страховании в электронной форме как минимум в течение пяти лет, а также возможность его перевода на бумажный носитель и пересылки на адрес электронной почты. Подпишитесь на нашу страницу в Facebook