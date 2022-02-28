В Азербайджане некоторые лица освобождены от оплаты расходов на медиацию

Некоторые лица в Азербайджане освобождены от оплаты расходов на медиацию.

Некоторые лица в Азербайджане освобождены от оплаты расходов на медиацию.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря внесению изменений в постановление Кабинета Министров "Об утверждении порядка оплаты расходов на медиацию за счет средств государственного бюджета“.

Согласно постановлению, физические лица, не имеющие достаточных средств для покрытия расходов на медиацию - это члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь, и лица, состоящие на учете в качестве безработных в соответствующих местных учреждениях Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и центрах “DOST”.