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В Азербайджане некоторые лица освобождены от оплаты расходов на медиацию

В Азербайджане некоторые лица освобождены от оплаты расходов на медиацию Некоторые лица в Азербайджане освобождены от оплаты расходов на медиацию.
Внутренняя политика
28 февраля 2022 г. 19:47
В Азербайджане некоторые лица освобождены от оплаты расходов на медиацию

Некоторые лица в Азербайджане освобождены от оплаты расходов на медиацию.

Как сообщает Report, это стало возможным благодаря внесению изменений в постановление Кабинета Министров "Об утверждении порядка оплаты расходов на медиацию за счет средств государственного бюджета“.

Согласно постановлению, физические лица, не имеющие достаточных средств для покрытия расходов на медиацию - это члены семей, получающих адресную государственную социальную помощь, и лица, состоящие на учете в качестве безработных в соответствующих местных учреждениях Государственного агентства по занятости при Министерстве труда и социальной защиты населения и центрах “DOST”.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda bəzi şəxslər mediasiya xərclərini ödəməkdən azad edilib

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