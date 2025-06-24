В Азербайджане не допустят изменения способа оплаты льготных квартир

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства", утвержденные указом от 16 ноября 2016 года.

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства", утвержденные указом от 16 ноября 2016 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после выбора жилья через систему "льготного жилья" не допускается изменение способа оплаты заявителя, выразившего намерение приобрести его за счет собственных средств, на способ оплаты за счет ипотечного кредита.