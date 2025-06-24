О нас

В Азербайджане не допустят изменения способа оплаты льготных квартир

В Азербайджане не допустят изменения способа оплаты льготных квартир Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства", утвержденные указом от 16 ноября 2016 года.
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 18:07
В Азербайджане не допустят изменения способа оплаты льготных квартир

Президент Ильхам Алиев внес изменения в "Правила льготного приобретения гражданами квартир, находящихся в распоряжении Государственного агентства жилищного строительства", утвержденные указом от 16 ноября 2016 года.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующий указ.

Согласно указу, после выбора жилья через систему "льготного жилья" не допускается изменение способа оплаты заявителя, выразившего намерение приобрести его за счет собственных средств, на способ оплаты за счет ипотечного кредита.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda güzəştli mənzillərin ödəniş üsulunun dəyişdirilməsinə yol verilməyəcək

Экслюзивные новости

Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
Таджикистан открыт к реализации совместных гидроэнергетических проектов с Азербайджаном
23 июня 2025 г. 17:08
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
МИД: Казахстан эвакуировал из Ирана и Израиля около 300 своих граждан - ЭКСКЛЮЗИВ
23 июня 2025 г. 14:58
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
Азербайджан и Таджикистан готовятся к проведению 8-го заседания межправкомиссии
23 июня 2025 г. 13:45
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
Минэкономики: Азербайджан и Таджикистан готовят проекты на 700 млн долларов
23 июня 2025 г. 13:11
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
Посол: Марокко заинтересовано инвестировать в восстановление освобожденных территорий
21 июня 2025 г. 15:16
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
МИД Казахстана: 22 казахстанца эвакуированы из Ирана через Азербайджан
20 июня 2025 г. 16:39
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
Посол РФ в Азербайджане: Всегда с удовольствием посещаю Карабахский регион страны
20 июня 2025 г. 14:15
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
АЖД о новых принципах ценообразования на пассажирских рейсах
19 июня 2025 г. 13:59
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
IFC назвала три приоритетных направления для частных инвестиций в Азербайджане
17 июня 2025 г. 17:47
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
IFC готова поддержать инвестиционные проекты в транспортном секторе Азербайджана
17 июня 2025 г. 17:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi