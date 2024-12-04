В Азербайджане не будет требоваться разрешение на установку зарядных устройств для электромобилей

В Азербайджане не будет требоваться разрешение на установку зарядных устройств для электромобилей на земельных участках строительных объектов и частных жилых домов.

В Азербайджане не будет требоваться разрешение на установку зарядных устройств для электромобилей на земельных участках строительных объектов и частных жилых домов.

Как сообщает Report, это предусмотрено в предложенных поправках в Градостроительный и строительный кодекс.

Проект был обсужден в первом чтении на заседании комитета Милли Меджлиса по правовой политике и государственному строительству.

Согласно изменениям, установка электрических зарядных устройств для электромобилей на земельных участках зданий (за исключением строительных площадок) или на приусадебных территориях частных жилых домов будет осуществляться без необходимости получения разрешений.