В Азербайджане названо число иностранцев с разрешениями на работу

Из них 29,2 процента имели разрешения на работу в отрасли строительства

На конец прошлого года число иностранцев и лиц без гражданства, имеющих действительные и продленные разрешения на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджана, составило 5 287 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Было отмечено, что из них 29,2 процента имели разрешения на работу в отрасли строительства, 23,2 процента - горнодобывающей промышленности, 9,5 процента - обрабатывающей промышленности, 6,2 процента - в сфере размещения туристов и общественного питания, 5,7 процента - в сфере торговли, 5,6 процента - в сфере образования и 20,6 процента - в других отраслях.