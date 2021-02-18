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В Азербайджане названо число иностранцев с разрешениями на работу

В Азербайджане названо число иностранцев с разрешениями на работу Из них 29,2 процента имели разрешения на работу в отрасли строительства
Внутренняя политика
18 февраля 2021 г. 14:33
В Азербайджане названо число иностранцев с разрешениями на работу

На конец прошлого года число иностранцев и лиц без гражданства, имеющих действительные и продленные разрешения на работу для занятия оплачиваемой трудовой деятельностью на территории Азербайджана, составило 5 287 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Госкомстат.

Было отмечено, что из них 29,2 процента имели разрешения на работу в отрасли строительства, 23,2 процента - горнодобывающей промышленности, 9,5 процента - обрабатывающей промышленности, 6,2 процента - в сфере размещения туристов и общественного питания, 5,7 процента - в сфере торговли, 5,6 процента - в сфере образования и 20,6 процента - в других отраслях.

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Версия на азербайджанском языке Ölkədə iş icazəsi olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin sayı açıqlandı

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