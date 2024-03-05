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Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с Россией

Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с Россией Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с РФ. Это один из важных приоритетов для Баку.
Внутренняя политика
5 марта 2024 г. 19:05
Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с Россией

Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с РФ. Это один из важных приоритетов для Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Баку.

"Развитие отношений с дружественными странами, в том числе с Российской Федерацией, остается одним из важных приоритетов внешней политики Азербайджана. Мы нацелены на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с Россией", - сказал глава Асадов.

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Версия на английском языке Azerbaijani PM: Strengthening relations with Russia is one of important priorities for Baku
Версия на азербайджанском языке Əli Əsədov: Rusiya ilə əlaqələri daha da gücləndirmək Bakı üçün mühüm prioritetlərdən biridir

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