Али Асадов: Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с Россией

Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с РФ. Это один из важных приоритетов для Баку.

Азербайджан нацелен на дальнейшее укрепление отношений с РФ. Это один из важных приоритетов для Баку.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил премьер-министр Азербайджана Али Асадов на встрече с председателем правительства России Михаилом Мишустиным в Баку.

"Развитие отношений с дружественными странами, в том числе с Российской Федерацией, остается одним из важных приоритетов внешней политики Азербайджана. Мы нацелены на дальнейшее укрепление и наращивание добрососедских отношений, взаимовыгодного сотрудничества и стратегического партнерства с Россией", - сказал глава Асадов.