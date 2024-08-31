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В Азербайджане наступил "день тишины" в преддверии парламентских выборов

В Азербайджане наступил "день тишины" в преддверии парламентских выборов Сегодня "день тишины" в связи с предстоящими 1 сентября выборами в Милли Меджлис.
Внутренняя политика
31 августа 2024 г. 08:00
В Азербайджане наступил день тишины в преддверии парламентских выборов

Сегодня в Азербайджане наступил "день тишины" в связи с предстоящими 1 сентября выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report, срок, отведенный для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, их полномочным представителям и уполномоченным лицам, политическим партиям, кандидаты которых зарегистрированы, блокам политических партий, их полномочным представителям и уполномоченным лицам, завершился 31 августа в 08:00.

Согласно Избирательному кодексу, предвыборная кампания стартует за 23 дня до дня голосования и приостанавливается за 24 часа до начала голосования. Проведение предвыборной агитации в связи с выборами в Милли Меджлис было начато 9 августа.

Отметим, что 1 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 19:00. В парламентских выборах за 125 мандатов будут бороться 990 кандидатов.

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Версия на английском языке Azerbaijan observes pre-election silence
Версия на азербайджанском языке Bu gün Milli Məclisə seçkilərlə əlaqədar “sükut günü”dür

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