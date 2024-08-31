В Азербайджане наступил "день тишины" в преддверии парламентских выборов

Сегодня "день тишины" в связи с предстоящими 1 сентября выборами в Милли Меджлис.

Сегодня в Азербайджане наступил "день тишины" в связи с предстоящими 1 сентября выборами в Милли Меджлис.

Как сообщает Report , срок, отведенный для проведения предвыборной агитации зарегистрированным кандидатам, их полномочным представителям и уполномоченным лицам, политическим партиям, кандидаты которых зарегистрированы, блокам политических партий, их полномочным представителям и уполномоченным лицам, завершился 31 августа в 08:00.

Согласно Избирательному кодексу, предвыборная кампания стартует за 23 дня до дня голосования и приостанавливается за 24 часа до начала голосования. Проведение предвыборной агитации в связи с выборами в Милли Меджлис было начато 9 августа.

Отметим, что 1 сентября избирательные участки будут открыты с 8:00 до 19:00. В парламентских выборах за 125 мандатов будут бороться 990 кандидатов.