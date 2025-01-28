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В Азербайджане наступил "день тишины" перед муниципальными выборами

В Азербайджане наступил "день тишины" перед муниципальными выборами В Азербайджане наступил "день тишины" накануне муниципальных выборов, которые пройдут 29 января.
Внутренняя политика
28 января 2025 г. 08:00
В Азербайджане наступил день тишины перед муниципальными выборами

В Азербайджане наступил "день тишины" накануне муниципальных выборов, которые пройдут 29 января.

Как напоминает Report, проведение любой предвыборной агитации в день голосования и за день до него запрещается. Это, в частности, предусмотрено ч.1 ст. 75 Избирательного кодекса Азербайджана.

Согласно законодательству, предвыборная агитация начинается за 23 дней до дня голосования и прекращается за 24 часа до его начала. В соответствии с "Календарным планом основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике" период агитации начался 6 января и завершился 28 января в 08:00.

Отметим, что избирательные участки в рамках проведения муниципальных выборов 29 января откроются в 8:00 утра, голосование продлится до 19:00.

На выборах за членство в 685 муниципалитетах будут бороться 16 096 кандидатов.

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Версия на английском языке 'Silence Day' in Azerbaijan ahead of municipal elections
Версия на азербайджанском языке Bu gün Azərbaycanda “sükut günü”dür

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