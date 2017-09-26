В Азербайджане уголовная ответственность за кражу увеличится до 15 лет

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Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ В Азербайджане ужесточается наказание за кражу.

Как сообщает Report, в связи с этим в Милли Меджлис поступил проект.

В статью 177 (кража) Уголовного кодекса добавлен новый пункт – 177.4.

Согласно новшеству, тайное хищение чужого имущества, то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору и с причинением крупного ущерба, наказывается лишением свободы сроком от 12 до 15 лет.

Согласно действующему законодательству, самое строгое наказание за кражу составляет 12 лет лишения свободы.

Кроме того, вносится изменение в пункт 177.1, отменяется штраф и добавляется фраза "до 2 лет ограничения свободы". Так, кража, т.е. тайное хищение чужого имущества, наказывается общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо ограничением свободы сроком до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет.

В настоящее время формулировка звучит так: "наказывается штрафом в размере от 1 000 до 2 000 манатов, либо общественными работами на срок от 360 до 480 часов, либо исправительными работами на срок до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 2 лет".

Есть изменения и по пункту 177.2. По действующему законодательству, за то же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору, неоднократно, с незаконным проникновением в жилище, помещение, на склад либо иное хранилище, с использованием электронных носителей информации, либо информационных технологий, в отношении нефтепроводов, линий природного газа, связи, электрической, тепловой энергии, воды, канализации, железнодорожных линий государственного или общественного значения, с причинением значительного ущерба, из кармана, сумки, другой ручной клади и у самого потерпевшего, предусмотрены штраф в размере от 4 до 7 тыс. манатов, либо лишение свободы на срок от 3 до 7 лет с конфискацией имущества или без таковой.

Согласно изменению, новая формулировка будет звучать следующим образом: "ограничением свободы сроком на 1-3 года либо лишением свободы сроком от 2 до 5 лет". Наказание за это деяние будет смягчено.

Смягчается наказание и по пункту 177.3.

То же деяние, совершенное организованной группой, с причинением крупного ущерба будет наказываться лишением свободы на срок от 5 до 10 лет.

Изменено и примечание по статье: под "значительной" признается сумма выше 5 тыс. манатов, но не более 50 тыс. манатов, под "крупной" – сумма выше 50 тыс., но не более 500 тыс. манатов, под "особо крупной" – сумма выше 500 тыс. манатов.

В настоящем законодательстве под "значительной" признается сумма выше 3 тыс. манатов, но не более 10 тыс. манатов, под "крупной" – сумма выше 10 тыс. манатов.