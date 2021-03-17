В Азербайджане награждены лица, отличившиеся в сфере миграции

Награждены за отличие при исполнении служебных обязанностей

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении лиц, отличившихся в сфере миграции в Азербайджанской Республике.

Как сообщает Report, за отличие при исполнении служебных обязанностей распоряжением награждены следующие сотрудники Государственной миграционной службы:

Орденом "За службу Отечеству" 2-й степени

Нагиев вели Наги оглу

Медалью "За отличие на службе в миграционных органах"

Аббасзаде Айгюль Надир гызы

Агаев Руслан Рафаэль оглу

Ахмедова Зарнишан Ага гызы

Акбаров Анар Бекир оглы

Гусейнов Физули Тевеккюль оглы

Исаев Наиль Мехдигулу оглу

Мамедов Эльнур Низами оглу

Нуриев Герай Гасан оглу

Саилов Амиль Хубъяр оглу

Сеидова Шахана Ризван гызы.

За многолетнюю деятельность в миграционной сфере и заслуги в развитии сотрудничества между институтами гражданского общества и государственными структурами наградить Азера Керим оглу Аллахверенова медалью "Терегги".