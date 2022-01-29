О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Азербайджане начинается составление госбюджета на следующий год

В Азербайджане начинается составление госбюджета на следующий год Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с подготовкой проекта государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочные прогнозы.
Внутренняя политика
29 января 2022 г. 16:05
В Азербайджане начинается составление госбюджета на следующий год

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с подготовкой проекта государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочные прогнозы.

Как сообщает Report, согласно документу, Министерство финансов поручено представить в Кабмин до 15 апреля первоначальный проект госбюджета на следующий год, а также прогноз сводного бюджета на следующий год и последующие три года.

Кроме того, Министерству экономики Азербайджана поручено подготовить в установленные сроки предварительный проект государственной инвестиционной программы по направлениям.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda gələn ilin dövlət büdcəsinin hazırlanmasına başlanılır

Экслюзивные новости

В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
В прошлом году Азербайджан объявил в международный розыск 57 человек
29 января 2022 г. 14:34
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
ICGB: Линейная часть проекта по строительству IGB практически завершена
28 января 2022 г. 14:17
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
Замминистра: HD-вещание не создаст дополнительных затрат для телеканалов
28 января 2022 г. 11:24
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
Госкомитет будет контролировать пожертвования религиозным структурам в Азербайджане
28 января 2022 г. 10:24
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
Замминистра: Украинская армия более подготовлена, чем германская
26 января 2022 г. 17:38
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
УМК лишают полномочий назначать религиозных руководителей мечетей - ЭКСКЛЮЗИВ
26 января 2022 г. 13:47
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
В Азербайджане религиозные структуры смогут получать пожертвования банковской картой
26 января 2022 г. 13:41
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
На каких условиях можно вернуть или обменять билет в Шушу и Агдам?
26 января 2022 г. 13:00
Операция Дашалты глазами участников: “Враг был в недоумении…”
ФотоОперация "Дашалты" глазами участников: “Враг был в недоумении…”
25 января 2022 г. 18:08
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
Билеты на автобусные рейсы в Шушу на январь-февраль распроданы
25 января 2022 г. 17:38

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi