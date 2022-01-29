В Азербайджане начинается составление госбюджета на следующий год

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с подготовкой проекта государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочные прогнозы.

Премьер-министр Али Асадов подписал распоряжение в связи с подготовкой проекта государственного бюджета Азербайджана на 2023 год, а также концепции экономического и социального развития страны и среднесрочные прогнозы.

Как сообщает Report, согласно документу, Министерство финансов поручено представить в Кабмин до 15 апреля первоначальный проект госбюджета на следующий год, а также прогноз сводного бюджета на следующий год и последующие три года.

Кроме того, Министерству экономики Азербайджана поручено подготовить в установленные сроки предварительный проект государственной инвестиционной программы по направлениям.