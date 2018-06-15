В Азербайджане начинается пятидневный отдых

Баку. 15 июня. REPORT.AZ/ С сегодняшнего дня в Азербайджане начинаются пятидневные праздничные дни.

Как сообщает Report, 15 июня в стране отмечается День национального спасения, а 15-16 июня - праздник Рамазан.

Согласно Трудовому кодексу, учитывая, что праздник Рамазан и День национального спасения приходятся на 15 июня, а 16 июня - суббота, нерабочими будут 18 и 19 июня. Таким образом, 15, 16, 17 (воскресенье), 18, 19 июня в стране будут нерабочими днями.

Очередной рабочий день - 20 июня.