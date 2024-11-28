В Азербайджане начинается процесс выдвижения кандидатов в члены муниципалитетов

В Азербайджане начинается процесс выдвижения кандидатов в члены муниципалитетов.

В Азербайджане начинается процесс выдвижения кандидатов в члены муниципалитетов.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по подготовке и проведению муниципальных выборов в Азербайджанской Республике", утвержденном Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

Согласно решению ЦИК, муниципальные выборы назначены на 29 января 2025 года.

Напомним, что согласно статьям 214.1, 214.4, 214.5 Избирательного Кодекса, граждане Азербайджанской Республики, постоянно проживающие на территории избирательного округа и имеющие право голоса, инициативные группы избирателей, представители политических партий, блоков политических партий могут участвовать в качестве кандидатов на муниципальных выборах.