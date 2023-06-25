В Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя

С завтрашнего дня, 26 июня, в Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя.

С завтрашнего дня, 26 июня, в Азербайджане начинается нерабочая праздничная неделя.

Как сообщает Report, праздничные дни в связи с праздником Курбан-байрам и Днем Вооруженных сил охватывают период с 26 июня по 2 июля.

В соответствии с постановлением, подписанным премьер-министром Али Асадовым, в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочие дни 27 и 30 июня 2023 года перенесены на выходные дни 24 и 25 июня соответственно.

Таким образом, 24 июня (суббота) и 25 июня (воскресенье) рабочие дни, а 26, 27, 28, 29 и 30 июня – нерабочие.

Следующие два дня – 1 и 2 июля выпадают на субботу и воскресенье, поэтому нерабочих дней будет 7 подряд.

Отметим, 26 июня – День Вооруженных сил Азербайджанской Республики, а 28 и 29 июня этого года - дни празднования Гурбан байрамы.