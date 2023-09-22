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В Азербайджане начинается неделя градостроительства

В Азербайджане начинается неделя градостроительства В Азербайджане начинается неделя градостроительства, в рамках которого в Баку и Зангелане пройдет II градостроительный форум.
Внутренняя политика
22 сентября 2023 г. 10:37
В Азербайджане начинается неделя градостроительства

В Азербайджане начинается неделя градостроительства, в рамках которого в Баку и Зангелане пройдет II градостроительный форум.

Как сообщает Report, об этом говорилось на встрече министра иностранных дел Джейхуна Байрамова с исполнительным директором программы ООН по населенным пунктам (UN – Habitat) Маймуной Мохд Шариф в рамках недели высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Стороны выразили удовлетворение организацией совместно с UN-Habitat в октябре прошлого года Азербайджанского национального градостроительного форума.

Было отмечено, что с 29 сентября в Азербайджане пройдет неделя градостроительства, в рамках которой совместно с UN-Habitat будут организованы ряд мероприятий высокого уровня. Среди них II Азербайджанский национальный градостроительный форум на тему “Устойчивые города как ведущая сила экономического развития и борьбы с неравенством”, который пройдет в Зангелане и Баку с 29 сентября по 1 октября.

Также было подчеркнуто, что в рамках форума в Азербайджане впервые пройдут мероприятия Всемирного дня населенных пунктов.

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Версия на английском языке Urban planning week starting in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda şəhərsalma həftəsi başlayır, Bakıda və Zəngilanda II Milli Şəhərsalma Forumu keçiriləcək

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