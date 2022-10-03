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В Азербайджане уделяется особое внимание информационной безопасности

В Азербайджане уделяется особое внимание информационной безопасности В последние годы предпринимаются шаги по обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности нашего региона.
Внутренняя политика
3 октября 2022 г. 11:52
В Азербайджане уделяется особое внимание информационной безопасности

В последние годы предпринимаются шаги по обеспечению информационной и кибербезопасности в нашем регионе.

Как передает Report, об этом заявил начальник Госслужбы специальной связи информационной безопасности Ильгар Мусаев.

“Мы, как государственная служба, придаем большое значение работе с частным сектором. Здесь должен быть целостный подход. В этом году проходной бал для обучения по IT-специальностям в Азербайджане был самым высоким по сравнению с другими”, - сказал И.Мусаев, выступая на саммите “Глобальная гибридная война и кибербезопасность” в Баку.

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Версия на английском языке Head of service: Steps being taken to ensure regional information and cyber security
Версия на азербайджанском языке Xidmət rəisi: “Bölgəmizin informasiya və kibertəhlükəsizliyinin təmin edilməsi ilə bağlı addımlar atılır”

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