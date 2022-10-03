В Азербайджане уделяется особое внимание информационной безопасности

В последние годы предпринимаются шаги по обеспечению информационной безопасности и кибербезопасности нашего региона.

В последние годы предпринимаются шаги по обеспечению информационной и кибербезопасности в нашем регионе.

Как передает Report, об этом заявил начальник Госслужбы специальной связи информационной безопасности Ильгар Мусаев.

“Мы, как государственная служба, придаем большое значение работе с частным сектором. Здесь должен быть целостный подход. В этом году проходной бал для обучения по IT-специальностям в Азербайджане был самым высоким по сравнению с другими”, - сказал И.Мусаев, выступая на саммите “Глобальная гибридная война и кибербезопасность” в Баку.