В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании

Началось исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц"

Началось исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как передает Report, согласно распоряжению, в общей сложности помилован 475 человек.

Отмечается, в связи с адресованными Президенту Азербайджанской Республики обращения ряда осужденных лиц, членов их семей, организаций по защите прав человека о помиловании, учитывая личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, срок отбывания наказания и их поведение в данный период, взяты за основу принципы гуманизма и подписано распоряжение.