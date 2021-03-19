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В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании

В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании Началось исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц"
Внутренняя политика
19 марта 2021 г. 08:51
В Азербайджане началось исполнение распоряжения о помиловании

Началось исполнение распоряжения Президента Азербайджана Ильхама Алиева "О помиловании ряда осужденных лиц".

Как передает Report, согласно распоряжению, в общей сложности помилован 475 человек.

Отмечается, в связи с адресованными Президенту Азербайджанской Республики обращения ряда осужденных лиц, членов их семей, организаций по защите прав человека о помиловании, учитывая личность, состояние здоровья, семейное положение осужденных, характер и степень общественной опасности совершенных ими преступлений, срок отбывания наказания и их поведение в данный период, взяты за основу принципы гуманизма и подписано распоряжение.

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