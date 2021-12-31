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В Азербайджане начались пятидневные каникулы

В Азербайджане начались пятидневные каникулы Сегодня в Азербайджане начинаются пятидневные каникулы, связанные с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.
Внутренняя политика
31 декабря 2021 г. 00:00
В Азербайджане начались пятидневные каникулы

Сегодня в Азербайджане начинаются пятидневные каникулы, связанные с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом.

Как сообщает Report, День солидарности азербайджанцев мира приходится на 31 декабря, а 1 и 2 января - Новый год.

Поскольку 1 января приходится на субботу, а 2 января на воскресенье, понедельник 4 января и вторник 5 января также являются нерабочими днями в соответствии с Трудовым кодексом.

Таким образом, в связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года в Азербайджане 5 дней - 31 декабря 2020 года, 1, 2, 3 и 4 января 2021 года - являются нерабочими днями.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda 5 günlük bayram tətili başlayıb
Версия на английском языке Five-day vacation begins in Azerbaijan

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