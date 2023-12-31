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В Азербайджане начались 7-дневные новогодние каникулы

В Азербайджане начались 7-дневные новогодние каникулы Сегодня в Азербайджане начинаются 7-дневные новогодние каникулы.
Внутренняя политика
31 декабря 2023 г. 00:00
В Азербайджане начались 7-дневные новогодние каникулы

Сегодня в Азербайджане начинаются 7-дневные новогодние каникулы.

Report напоминает, что на основании соответствующего постановления Кабинета Министров в целях обеспечения последовательности рабочих и выходных дней рабочие дни, 4 и 5 января 2024 года перенесены на 30 декабря 2023 года и 7 января 2024 года соответственно.

Так, 31 декабря в республике отмечается День солидарности азербайджанцев мира, а 1 и 2 января - Новый год. В этом году 30 декабря 2023 года приходится на субботу, а 31 декабря 2023 года и 7 января 2024 года - на воскресенье.

Поскольку 6 января приходится на субботу, нерабочими днями будут считаться 31 декабря 2023 года, 1, 2, 3, 4, 5 и 6 января 2024 года.

Первый рабочий день в новом году будет 7 января.

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