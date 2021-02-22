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В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца

В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца Водителям выдаются удостоверения категорий A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, DE, C1E, D1E, а также права для вождения трамваев и троллейбусов
Внутренняя политика
22 февраля 2021 г. 10:53
В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца
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С этого года в Азербайджане водителям начали выдавать водительские удостоверения нового образца.

Как сообщает Report, новые водительские права соответствуют требованиям международного стандарта "Удостоверения ISO/IEC 7810 - физические характеристики" для управления мотоциклами, квадрициклами, трициклами, автомобилями, трамваями и троллейбусами.

Водителям выдаются удостоверения категорий A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, DE, C1E, D1E, а также права для вождения трамваев и троллейбусов.

В новое удостоверение размером 85,60 мм х 53,98 мм встроен бесконтактный считываемый/записываемый электронный чип.

Печатная информация отражена на государственном языке Азербайджанской Республики и английском языке.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda yeni sürücülük vəsiqələrinin verilməsinə başlanılıb - FOTO

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