В Азербайджане началась выдача водительских прав нового образца

Водителям выдаются удостоверения категорий A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, DE, C1E, D1E, а также права для вождения трамваев и троллейбусов

С этого года в Азербайджане водителям начали выдавать водительские удостоверения нового образца.

Как сообщает Report, новые водительские права соответствуют требованиям международного стандарта "Удостоверения ISO/IEC 7810 - физические характеристики" для управления мотоциклами, квадрициклами, трициклами, автомобилями, трамваями и троллейбусами.

Водителям выдаются удостоверения категорий A, A1, B, B1, C, C1, D, D1, BE, CE, DE, C1E, D1E, а также права для вождения трамваев и троллейбусов.

В новое удостоверение размером 85,60 мм х 53,98 мм встроен бесконтактный считываемый/записываемый электронный чип.

Печатная информация отражена на государственном языке Азербайджанской Республики и английском языке.