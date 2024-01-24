В Азербайджане началась печать избирательных бюллетеней в связи с президентскими выборами

В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными выборами президента Азербайджана в типографии Милли Меджлиса начата печать избирательных бюллетеней.

В связи с назначенными на 7 февраля внеочередными выборами президента Азербайджана в типографии Милли Меджлиса начата печать избирательных бюллетеней.

Как сообщает Report, председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов и члены ЦИК, посетив типографию, непосредственно ознакомились с ходом процесса и созданными условиями.

М. Панахов дал свои рекомендации по печати и доставке избирательных бюллетеней в избирательные комиссии в порядке, установленном законодательством.

Глава ЦИК подчеркнул, что процесс печати избирательных бюллетеней осуществляется открыто для всех заинтересованных субъектов, участвующих в выборах, международных организаций, миссий по наблюдению за выборами и представителей медиа при условии обеспечения безопасности.

Он отметил, что требования к тексту, форме, количеству и порядку изготовления избирательных бюллетеней определяются постановлением ЦИК на основании избирательного кодекса. В связи с предстоящими выборами предусмотрена печать 6 524 203 избирательных бюллетеней.

Отметим, что 7 февраля в Азербайджане пройдут внеочередные президентские выборы. На выборах в качестве кандидатов примут участие Ильхам Алиев от правящей партии "Ени Азербайджан", Захид Орудж – самовыдвиженец, Рази Нуруллаев – кандидат в президенты от Партии национального фронта, Фазиль Мустафа – кандидат в президенты от партии "Великое созидание", Эльшад Мусаев – кандидат в президенты от партии "Великий Азербайджан", Гудрат Гасангулиев – кандидат в президенты от партии "Народный фронт целостного Азербайджана", Фуад Алиев - самовыдвиженец.

СМИ: Катар затягивает поставки газа в Европу из-за ситуации в Красном море ДРУГИЕ СТРАНЫ 24 января 2024 г. 13:09 Катар задерживает поставки сжиженного природного газа в Европу, поскольку конфликт в Красном море увеличивает временные затраты на доставку. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает агентство Bloomberg. По сведениям агентства, Доха проинформировала европейских клиентов о задержках и переносе поставок. Ситуация приводит к "изменению логистики для исполнения контрактных обязательств, перенаправлению поставок издалека и смещению фокуса на более доступные товары, находящиеся ближе к европейским странам", отметило агентство. Согласно данным, с 15 января Катар изменил траекторию движения около шести направлявшихся в Европу судов, которые отправились по более длинному маршруту (через мыс Доброй Надежды на юге Африки). Консалтинговая компания ICIS подчеркивает, что изменение маршрутов на примере поставок в Британию приводит к задержке примерно в девять дней.