В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll

В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll.

В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll.

Как сообщает Report, аккредитацию на exit-poll получили три организации - Лига защиты трудовых прав граждан, Центр мониторинга общественного мнения и ООО "Центр социологических исследований".

Лига защиты трудовых прав граждан проводит exit-poll совместно с американской организацией Oracle Advisory Group.

Отметим, что Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией Oracle Advisory Group проводит exit-poll на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах, Центр мониторинга общественного мнения - на 200 избирательных участках в 33 избирательных округах, ООО "Центр социологических исследований" - на 125 избирательных участках в 25 избирательных округах.