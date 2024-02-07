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В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll

В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll.
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 11:56
В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll

В Азербайджане на внеочередных президентских выборах проводится exit-poll.

Как сообщает Report, аккредитацию на exit-poll получили три организации - Лига защиты трудовых прав граждан, Центр мониторинга общественного мнения и ООО "Центр социологических исследований".

Лига защиты трудовых прав граждан проводит exit-poll совместно с американской организацией Oracle Advisory Group.

Отметим, что Лига защиты трудовых прав граждан совместно с американской организацией Oracle Advisory Group проводит exit-poll на 500 избирательных участках в 40 избирательных округах, Центр мониторинга общественного мнения - на 200 избирательных участках в 33 избирательных округах, ООО "Центр социологических исследований" - на 125 избирательных участках в 25 избирательных округах.

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Версия на английском языке ФотоExit poll held in Azerbaijan in connection with presidential elections
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanda prezident seçkiləri ilə əlaqədar səsvermədə "exit-poll" keçirilir

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