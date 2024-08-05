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В Азербайджане на этой неделе начинается предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане на этой неделе начинается предвыборная агитационная кампания В Азербайджане на этой неделе стартует предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.
Внутренняя политика
5 августа 2024 г. 12:30
В Азербайджане на этой неделе начинается предвыборная агитационная кампания

В Азербайджане на этой неделе стартует предвыборная агитационная кампания в связи с внеочередными парламентскими выборами.

Как сообщает Report, это отражено в "Календарном плане основных действий и мероприятий по проведению внеочередных выборов в Милли Меджлис" Центральной избирательной комиссии.

Согласно Избирательному кодексу, агитационная кампания начинается за 23 дня до дня голосования и приостанавливается за 24 часа до его начала. Таким образом, предвыборная агитация стартует 9 августа, процесс продлится до 08:00 31 августа.

Предвыборная агитация может проводиться зарегистрированными кандидатами, их полномочными представителями и доверенными лицами, политическими партиями, зарегистрировавшими кандидатов, блоками политических партий, их полномочными представителями и доверенными лицами.

Напомним, что 1 сентября в Азербайджане пройдут внеочередные парламентские выборы.

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Версия на английском языке Pre-election campaign for snap parliamentary elections in Azerbaijan begins
Версия на азербайджанском языке Növbədənkənar parlament seçkilərinin təşviqat kampaniyası başlayır

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