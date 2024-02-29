В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения вмешательства в личную жизнь

В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения вмешательства в личную жизнь

В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан.

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В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения незаконного вмешательства в частную жизнь граждан. Как сообщает Report, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2023 год. Омбудсмен предлагает создать механизм для предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан, более надежной защиты их прав, чести и достоинства, а также для системной организация борьбы с распространением в СМИ информации, в том числе аудио- или видеоматериалов, порочащих деловую репутацию граждан. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Ombudsman suggests creating mechanism to prevent interference in private life in Azerbaijan