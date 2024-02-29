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В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения вмешательства в личную жизнь

В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения вмешательства в личную жизнь В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан.
Внутренняя политика
29 февраля 2024 г. 11:27
В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения вмешательства в личную жизнь

В Азербайджане может быть создан механизм для предотвращения незаконного вмешательства в частную жизнь граждан.

Как сообщает Report, об этом говорится в докладе уполномоченного по правам человека (омбудсмена) Азербайджана за 2023 год.

Омбудсмен предлагает создать механизм для предотвращения незаконного вмешательства в личную жизнь граждан, более надежной защиты их прав, чести и достоинства, а также для системной организация борьбы с распространением в СМИ информации, в том числе аудио- или видеоматериалов, порочащих деловую репутацию граждан.

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Версия на английском языке Ombudsman suggests creating mechanism to prevent interference in private life in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Vətəndaşların şəxsi həyatına qanunsuz müdaxilələrin qarşısının alınması üçün mexanizm yaradıla bilər

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