В Азербайджане могут приостановить работу на открытом воздухе из-за жары

Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ Из-за аномальной жары в Азербайджане могут приостановить работу на открытом воздухе.

Как сообщает Report, согласно статье 233 (Перерывы и приостановка работы в условиях холодной и жаркой погоды) Трудового кодекса, при температуре воздуха более 41 градуса по Цельсию, на местах работы на открытом воздухе предоставляются перерывы и работа приостанавливается.

Перерывы включаются в рабочее время, и заработная плата за время этих простоев выплачивается работникам по тарифному окладу.

При приостановке работы время простоя оплачивается в размере не менее двух третей тарифного оклада, так как он был совершен не по вине работника.

Напомним, что Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов предупредил, что до 2 июля сохранится аномальная жара. Сегодня в Азербайджане температура воздуха составит ночью 19-24, днем 36-41 градус тепла, в горах ночью - 15-20, днем 23-28 градусов тепла.