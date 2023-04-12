В Азербайджане могут быть созданы новые избирательные участки

В Азербайджане могут быть созданы новые избирательные участки.

В Азербайджане могут быть созданы новые избирательные участки.

Как сообщает Report, об этом сказал заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов на состоявшемся сегодня заседании ЦИК.

По его словам, в прошлом году было создано 832 избирательных участка: "Помимо создания новых избирательных участков в связи с ростом числа избирателей, после окончательного составления списков избирателей в мае этого года, возможны некоторые изменения в территориях избирательных округов".