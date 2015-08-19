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    В Азербайджане могут быть созданы новые избирательные пункты

    Состоялось заседание ЦИК

    Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

    Как сообщает Report, сначала были утверждены протоколы заседаний от 15, 25 и 27 мая. 

    На заседании заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов предоставил информацию об организации просветительской работы членов нижней избирательной комиссии согласно "Национальной программе действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике", утвержденной распоряжением президента Азербайджана. 

    Он отметил, что в данной сфере проделан большой объем работ. 

    Секретарь ЦИК Микаил Рагимов рассказал о соответствии числа избирателей по избирательным пунктам некоторых избирательных округов нормам представительства.  Он порекомендовал создать новые пункты в избирательных комиссиях. 

    В завершение заседания были внесены поправки в состав некоторых окружных избирательных пунктов.

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