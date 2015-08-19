В Азербайджане могут быть созданы новые избирательные пункты

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Состоялось заседание Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана.

Как сообщает Report, сначала были утверждены протоколы заседаний от 15, 25 и 27 мая.

На заседании заместитель председателя ЦИК Натиг Мамедов предоставил информацию об организации просветительской работы членов нижней избирательной комиссии согласно "Национальной программе действий по повышению эффективности защиты прав и свобод человека в Азербайджанской Республике", утвержденной распоряжением президента Азербайджана.

Он отметил, что в данной сфере проделан большой объем работ.

Секретарь ЦИК Микаил Рагимов рассказал о соответствии числа избирателей по избирательным пунктам некоторых избирательных округов нормам представительства. Он порекомендовал создать новые пункты в избирательных комиссиях.

В завершение заседания были внесены поправки в состав некоторых окружных избирательных пунктов.